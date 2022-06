Piazza Armerina: un’estate ricca di eventi e spettacoli

La città di Piazza Armerina ospiterà nella stagione estiva 2022 un programma ricco di eventi. Un calendario che prende il via dal mese di giugno fino ad ottobre con musica, arte contemporanea, teatro, danza e fruizioni di beni storici e tradizioni antiche.

Prosegue per tutto il periodo estivo la possibilità di visitare la mostra dello scultore Igor Mitoraj. Dal 20 luglio all’8 agosto Piazza Armerina sarà capitale del Jazz con il Between Jazz Festival & il Trinacria Jazz Festival. A fine luglio avrà luogo il Barbablu Festival, da un’idea di Pietrangelo Buttafuco. Nel mese di agosto andrà in scena l’Inferno di Dante del regista Giovanni Anfuso. Sempre nel mese di agosto ci saranno prestigiosi concerti di piazza con Fabio Concato (12 agosto), Arisa (17 agosto) e un omaggio a Franco Battiato con Mario Incudine e Luca Madonia (18 agosto). Inoltre durante il periodo estivo sarà possibile visitare la Villa Romana del Casale in notturna, fino a mezzanotte.

Anche questo anno l’evento di punta sarà il Palio di Normanni che, giunto alla sua 69esima edizione, si rinnova continuamente attraverso proposte e originali iniziative che lo rendono sempre attuale, pur mantenendo intatta la propria identità culturale.

“Nell’edizione 2022 si punta a valorizzare il territorio – fa sapere l’assessore allo spettacolo Ettore Messina – e ad incentivare il turismo attraverso il progetto dell’assessorato regionale ‘See Sicily’. Nei giorni 12-13-14 agosto verranno potenziati i pernottamenti in città durante il Palio dei Normanni: chi prenoterà per restare tre notti ne pagherà solamente due, e potrà inoltre partecipare al palio come un vero e proprio protagonista indossando i bellissimi costumi d’epoca di proprietà del Comune, realizzati da una famosa sartoria cinematografica. Altra novità è la partecipazione di un testimonial d’eccezione. Una star internazionale interpreterà l’affascinante Conte Ruggero D’Altavilla, il cui nome verrà svelato durante la presentazione della conferenza stampa che si terrà venerdì”.