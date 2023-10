Piazza Armerina: una due giorni dedicata al tema dell’acqua

PUBBLICITÀ

Alla presenza di assessori regionali, dirigenti e funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, istituzioni locali e addetti ai lavori, si aprirà giovedì 26 ottobre al Teatro Garibaldi l’evento dal titolo “Acqua: una risorsa indispensabile, una risorsa oggi disponibile”, promosso dal Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 (PON-IR), gestito dal MIT, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Piazza Armerina.

Una due giorni di confronto a proposito di investimenti sulle infrastrutture idriche, per riflettere insieme sul ruolo dell’acqua come diritto fondamentale da salvaguardare in tutto il Paese, con particolare attenzione al Mezzogiorno, un territorio la cui stessa natura ne ha sempre condizionato la disponibilità e la gestione.

A dare il via ai lavori un contributo video del Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi. A seguire, i saluti istituzionali di Roberto Di Mauro, Assessore Regione Siciliana all’Energia e ai Servizi di pubblica Utilità̀, dell’Autorità̀ di Gestione PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, dirigente del MIT, Rita Taraschi e del Sindaco di Piazza Armerina nonché Presidente di ATI Enna, l’avv. Nino Cammarata, che introdurrà un momento di dibattito tra istituzioni locali, con il coinvolgimento dei sindaci della provincia di Enna, a proposito di criticità e realtà virtuose del territorio in materia di efficientamento idrico.

E nonostante le criticità proprie del territorio, sarà il caso virtuoso di Enna ad essere oggetto di discussione nel corso delle due giornate. A cominciare dalla relazione introduttiva “Il caso Enna: la storia” a cura dell’Ing. Stefano Guccione, Direttore di ATI Enna, che si confronterà con Stefano Polizzotto, esperto giuridico in materia di SPL, e Orazio Giustolisi del Politecnico di Bari a proposito di transizione digitale, innovazioni efficienti di sistema e uso consapevole della risorsa idrica.

Si uniranno al dibattito i docenti Mauro De Marchis dell’Università Kore e Rosario Mazzola dell’Università di Palermo, con una riflessione sul ruolo scientifico nell’ambito delle infrastrutture idriche e come queste vengano messe al servizio della comunità, e Alessandro Mazzei in rappresentanza dell’Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti (ANEA).

Il 27 ottobre prosegue l’approfondimento con la relazione introduttiva “Il caso Enna: la gestione” con Luca Dal Fabbro, Vicepresidente Utilitalia e Presidente Iren, Fabio Giuseppini, AD BU Ireti – Gruppo Iren, Alessandro Rinaldi, AD di AcquaEnna e il sindaco Cammarata. Si avrà poi un secondo momento di confronto con la partecipazione dell’Assessore Regione Siciliana al Territorio e all’ambiente Elena Pagana che dialogherà con la dirigente del MIT, Rita Taraschi, AdG del PON I&R 2014-20 e il Direttore Divisione Ambiente di ARERA Lorenzo Bardelli, cui si uniranno gli accademici Antonio Massarutto, GREEN università Bocconi e DIES università di Udine e Gabriele Freni dell’Università Kore, che si confronteranno sul tema delle infrastrutture idriche e della gestione delle stesse.

Al termine della seconda giornata, si terrà poi la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso creativo, indetto annualmente nell’ambito dell’Azione di sensibilizzazione del PON-IR “Il Sud #InRete con l’Europa, racconta con i tuoi occhi”, che per questa edizione ha avuto come tema l’”Acqua, una risorsa da proteggere”. A congratularsi con partecipanti e vincitori, oltre ai rappresentanti istituzionali presenti, anche il capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, per porre ancora una volta l’attenzione sul ruolo dell’Europa, della Politica di Coesione e degli interventi finanziati dal PO nelle regioni del Mezzogiorno interessate dal programma.