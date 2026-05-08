Piazza Armerina, truffe agli anziani: la Polizia di Stato partecipa a incontro informativo di prevenzione

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Si è svolto presso il Centro Anziani di Piazza Armerina un importante incontro dedicato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni degli anziani.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto e sensibilizzazione rivolto alla popolazione anziana del territorio, sempre più spesso bersaglio di raggiri e tentativi di frode, sia telefonici che porta a porta o tramite strumenti digitali.

A partecipare all’incontro è stato il dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina, dott. Alberto Salerno, che ha illustrato ai presenti le principali modalità utilizzate dai truffatori e fornito consigli pratici per riconoscere situazioni sospette e difendersi efficacemente dai tentativi di raggiro. Particolare attenzione è stata dedicata all’importanza di non fidarsi di richieste improvvise di denaro, di verificare sempre l’identità degli interlocutori e di contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di dubbio.

Durante l’incontro è stato sottolineato come la prevenzione e l’informazione rappresentino strumenti fondamentali per tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione. La collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e forze dell’ordine si conferma essenziale per rafforzare la cultura della sicurezza e della legalità sul territorio.