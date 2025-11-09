Piazza Armerina: torna “International Street Food” quattro giorni per gustare prelibatezze da tutto il mondo

PUBBLICITÀ

Da giovedì 13 a domenica 16 novembre 2025, Piazza Armerina sarà teatro di un grande evento gastronomico: una nuova tappa dell’International Street Food, il festival itinerante che ogni anno anima le piazze italiane con i profumi e i sapori della cucina di strada internazionale, attirando migliaia di visitatori da tutto il Paese.

PUBBLICITÀ

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese ENNA e con il Patrocinio del Comune di Piazza Armerina, trasformerà Piazza Falcone e Borsellino (area mercato) in un vero e proprio villaggio del gusto, tra stand, food truck e specialità provenienti dai cinque continenti.

PUBBLICITÀ

L’inaugurazione è prevista per giovedì 13 novembre alle ore 18.00, con apertura fino a mezzanotte.

Da venerdì 14 a domenica 16 novembre, il festival sarà aperto dalle 12.00 alle 24.00, offrendo un percorso enogastronomico continuativo e adatto a tutte le età.

Ideato da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, Confartigianato imprese, l’International Street Food – giunto alla nona edizione – è ormai un appuntamento di riferimento nel panorama nazionale del food itinerante.

Orofino, volto noto anche del docu-reality “Il Trono del Gusto” in onda su Rai 2, ha saputo far crescere la manifestazione trasformandola in un’occasione di promozione turistica e culturale per ogni città ospitante.

Tra i protagonisti dell’edizione di Piazza Armerina ci saranno decine di food truck e stand gastronomici, con un’offerta ricchissima: dal pulled pork agli arrosticini abruzzesi, dalla pizza fritta alle bombette pugliesi, passando per hamburger di cinta senese, paella, porchetta d’Ariccia, kurtos ungherese alla cucina argentina, messicana e molte altre specialità.

Non mancherà una selezione di birre artigianali italiane e internazionali, ideali per accompagnare ogni piatto.

L’ingresso è gratuito per tutti e rappresenta un invito a vivere quattro giornate all’insegna del gusto, della convivialità e della scoperta, in un evento che celebra la cultura del cibo come occasione di incontro e condivisione.

Il Vicesindaco di Piazza Armerina, Assessore alla Cultura e agli Eventi, Ettore Messina dichiara: “La nostra Amministrazione è ben lieta di riconfermare, per il secondo anno consecutivo, il Piazza Armerina International Street Food. Un evento che, come nella passata edizione, porterà nella nostra città migliaia di visitatori, contribuendo a valorizzare il centro storico, le nostre eccellenze gastronomiche e l’intero comparto turistico-ricettivo”.

“Dopo il successo dello scorso anno – dichiara Giuseppe Gagliano – Presidente intercomunale di Confartigianato Imprese Enna per i territori di Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera Caropepe – abbiamo voluto riproporre Piazza Armerina tra le tappe siciliane del tour dell’Associazione Italiana Ristoratori di Strada. L’International Street Food è una manifestazione che arricchisce l’offerta turistica e culturale della nostra città e che rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per le imprese locali. Iniziative come questa dimostrano quanto la collaborazione tra territori e la valorizzazione delle eccellenze artigiane possano diventare motori di sviluppo e di attrattività. Confartigianato Imprese Enna continuerà a sostenere con convinzione tutte le iniziative che mettono al centro il lavoro, la qualità e la creatività delle nostre imprese.”