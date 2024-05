Piazza Armerina: torna il BaRock Festival, ecco il programma

PUBBLICITÀ

Torna il BaRock Festival a Piazza Armerina, la manifestazione che unisce il rock al barocco siciliano organizzata dal Comune, prodotta da Georgia Lo Faro Eventi da un’idea dell’assessore Ettore Messina.

Il festival si aprirà venerdì con una serata dedicata a “Le Signore del Rock. Dall’orchestra sinfonica all’energia travolgente del rock”. Gli appuntamenti inizieranno alle 18:30 con un concerto aperitivo con Le Claretta in Via Garibaldi. Alle 21:00, in Piazza Cattedrale, lo spettacolo “Women On Fire, Rock Legends” con la Women Orchestra. La serata proseguirà alle 22:00 con il concerto piano e voce di Dolcenera. Alle 23:00 Shaman’s Blues Tribute Band The Doors in Via Garibaldi.

Sabato il tema sarà “Uomini che cantano le Donne, omaggio alle donne attraverso i brani più iconici del rock”. La serata inizierà alle 18:30 con un concerto aperitivo con The Pineals in Via Garibaldi. Alle 20:00 Daniele Ciavarro chitarra e voce in Piazza Cattedrale. Alle 21:00 “Rock in Piazza” porterà in scena gli artisti Ricky Portera, Federico Poggipollini, Giuseppe Scarpato, Riccardo Onori, Antonio Righetti e Robby Pellati che racconteranno la storia del rock italiano. La serata si chiuderà con una jam session live experience alle 23:00 in Via Garibaldi.

Il festival si concluderà domenica con il tema “Le nuove rockstar dal rap all’hip-hop, la denuncia sociale in difesa dei diritti delle donne”. Alle 17:00 raduno Harley Davidson in Piazza Falcone e Borsellino, alle 18:00 esibizioni di artisti emergenti. La serata culminerà alle 21:00 con il concerto dei Gemelli Diversi sempre in Piazza Falcone e Borsellino.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti.