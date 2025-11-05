Piazza Armerina: torna “Cabarettiamo”, serata gratuita all’insegna del buon umore

PUBBLICITÀ

Boom di candidature e grande fermento per la quinta edizione del “Cabarettiamo Festival”, l’attesissimo appuntamento con la comicità che torna, dopo anni di pausa, più brillante che mai. Il prossimo 27 novembre il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina si trasformerà in una vera e propria arena del divertimento con ingresso gratuito dove, dopo attenta selezione, dodici comici provenienti da tutta l’isola, si sfideranno “a colpi di risate” per conquistare l’ambito titolo di vincitore del Cabarettiamo 2025.

Per quest’edizione da record, a decretare il miglior talento comico sarà una giuria tecnica di grande prestigio composta da: Giovanni Di Prima, produttore televisivo e direttore artistico di “Prima musica produzioni artistiche”; Marco Ugo Grimaldi, manager dello spettacolo; Ranieri Luca Ferrara, direttore della testata giornalistica “Piazza in Diretta”; Antonio Cascio, noto attore cinematografico e teatrale. I giurati valuteranno i concorrenti sulla base di criteri come originalità, presenza scenica, tempi comici e capacità di coinvolgere il pubblico, in un mix che premierà il talento più autentico.

Sul palco saliranno volti nuovi ed artisti già affermati, pronti a conquistare la platea con i loro sketch, imitazioni e battute: Luca Mammana, Adriano Canonico, Concetta Lazzaro, Vincenzo Carnese, Marco Fontanarosa, Stefano Cairone, Rino Azzolina, Mariuccia Cannata (Pipitonella), Peppe Sica, Cristian Abbate (Fusibile), Alessandro Spina, il duo Lorenzo Stazzone e Michele Inserra. Un cast ricchissimo, espressione della migliore comicità made in Sicily, che promette uno show esplosivo e imprevedibile.

Dopo quattro edizioni di grande successo, “Cabarettiamo” torna a vivere grazie alla determinazione e alla passione del duo radiofonico “SenzaRadio” (Angelo Franzone e Andrea Lombardo) e della travolgente showgirl Mariangela Turi che, come consuetudine, organizzano e conducono la manifestazione interamente a titolo volontario e che porteranno sul palco la loro irresistibile comicità coinvolgendo, di volta in volta, diversi ospiti quali: Gaetano Pecoraro, Paolo Mela, Silvia Russo e Caty Procaccianti.

Un ringraziamento gli organizzatori lo rivolgono al Comune di Piazza Armerina, che ha creduto nel potere della risata come linguaggio universale, e agli allievi della scuola di danza “Brain and Sport” con i maestri Maria Francesca Farruggio per la danza classica e Giovanni Minolfi per la danza moderna, che allieteranno il pubblico con due momenti artistici di grande coinvolgimento.

Quest’anno, il festival compie un ulteriore salto di qualità grazie alla collaborazione con “Sicilia 242”, canale del digitale terrestre con copertura nazionale che mette in palio, per il vincitore, la partecipazione come ospite all’interno dei programmi. Inoltre, grazie al canale 97 l’intera serata sarà trasmessa in TV regalando al pubblico da casa l’occasione di ridere insieme anche a distanza.

Appuntamento quindi a mercoledì 27 novembre al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina alle ore 20:30 con ingresso gratuito con prenotazione. Un’unica, grande serata all’insegna della comicità in tutte le sue forme – dal cabaret alla stand-up, dal mimo alle imitazioni, dalle barzellette alla magia – per celebrare il ritorno di uno degli eventi più amati della città.