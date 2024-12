Piazza Armerina: successo per l’International Street Food

PUBBLICITÀ

Nella serata di ieri a Piazza Armerina si è concluso con successo il tour in Sicilia dell’International Street Food 2024, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con la Confartigianato Imprese.

PUBBLICITÀ

La tappa numero 139 dell’8° Edizione a Piazza Armerina è stata un tripudio di sapori, musica e convivialità che ha avuto come fulcro il cibo di strada di alta qualità, consentendo ad un vasto pubblico di gustare le specialità gastronomiche di differenti regioni italiane e la cucina internazionale.

“Constatare la partecipazione di migliaia di persone è stata una gioia – dichiara Giuseppe Gagliano – presidente comunale di Confartigianato Imprese -. L’obiettivo di animare la città in un periodo solitamente monotono sul piano delle attività e, ad apertura del periodo delle festività Natalizie, è stato centrato”.

“Il successo della tre giorni di food rivela le potenzialità economiche e turistiche del nostro territorio – dichiara Peter Barreca, presidente provinciale di Confartigianato Imprese Enna -. Vorremmo ringraziare anche l’amministrazione di Piazza Armerina, ed in particolare il sindaco Cammarata e l’assessore al turismo Messina, per aver supportato e trasformato la città in un palcoscenico per la manifestazione”.