Piazza Armerina: successo per il Terzo Gran Galà del Sorriso

Il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina ha ospitato giovedì il Terzo “Gran Galà di Gogòl, l’omaggio al Sorriso”, una serata intensa ed emozionante in cui arte, solidarietà e territorio si sono intrecciati per celebrare il valore universale del sorriso come strumento di relazione, inclusione e crescita collettiva.

L’edizione 2025 del Galà ha promosso la Sicilia nella sua forma più antica del sorriso, affondando le radici nella tradizione dei cantastorie e dei pupari, custodi di una memoria popolare capace ancora oggi di parlare al presente. Un racconto corale fatto di immagini, parole, musica ed emozioni che ha restituito al pubblico l’identità più autentica dell’Isola.

Nel corso della serata, tra un’esibizione artistica e l’altra, è stato presentato il Calendario Artistico Gogòl 2026, dal titolo “Sicilia terra di sorrisi”, dedicato ai Pupi Siciliani e firmato dall’artista Maurizio Sanfilippo, omaggio alla tradizione e alla forza simbolica del sorriso come eredità culturale.

Momento centrale del Galà è stata la consegna dei trofei alle città che hanno ricevuto l’Assessorato al Sorriso di Gogòl, ufficializzandone l’ingresso nella rete delle città amiche del sorriso. Contestualmente, le stesse amministrazioni hanno restituito a Gogòl la cittadinanza onoraria, in un gesto simbolico di scambio e appartenenza reciproca.

Le città protagoniste sono state: La Valletta (Malta), Caltanissetta, Gela (CL), Nicosia (EN), Santo Stefano del Sole (AV), Sinagra (ME).

Un momento di profonda commozione è stato dedicato al ricordo dell’artista Giusy Grasso, alla cui famiglia è stato consegnato un trofeo in sua memoria, a testimonianza del segno umano e artistico lasciato nel percorso del progetto.

Nel corso della serata è stato inoltre consegnato il Trofeo della Serata e il ciondolo di Gogòl, simbolo dei valori del progetto, al Prefetto di Caltanissetta, dott.ssa Licia Messina, particolarmente sensibile e attenta al messaggio e alla filosofia di Gogòl.

Particolarmente significativa la presenza di Marcella Li Brizzi, campionessa paralimpica e grande ambasciatrice del sorriso, accompagnata dai suoi ragazzi ipovedenti della Scherma Palermo, oggi campioni nazionali ed europei. A loro, Guido Sciuto, ambasciatore e partner di Gogòl, ha voluto rinnovare concretamente il proprio sostegno, confermando il contributo al sogno sportivo e umano dei giovani atleti.

Ad alternarsi sul palco, gli artisti protagonisti della serata: Stefania Bruno (Sand Art), Angelo Sicilia (Puparo), Luigi Di Pino (Cantastorie), Cristian Fusibile (Comico), Corrado Sillitti (Musicista), Marcella Li Brizzi (Testimonial). Durante il Galà sono stati inoltre premiati i nuovi Ambasciatori del Sorriso Gogòl: Angelo Sicilia, Ilaria Curiale, Paolo Giangreco, Lucio Pollaccia, Lorenzo Americo, Tipografia Cosentino e Angela Giarratana.

A condurre la serata è stata Irene Varveri Nicoletti, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio fatto di storie, emozioni e sorrisi. Sul palco, come sempre, l’ideatore e promotore del progetto Gogòl, Mauro Todaro, che ha ricordato la nascita del progetto nel 2016, ringraziando partner e ambasciatori per il cammino compiuto. Ciò che era un sogno è diventato un simbolo, un movimento, uno strumento di cambiamento e oggi una vera e propria filosofia, capace di dimostrare come il sorriso possa diventare un linguaggio universale in grado di unire persone, territori e comunità.

Il Terzo Gran Galà di Gogòl si conferma così non solo un evento, ma un’esperienza condivisa, un messaggio che continua a viaggiare: dove c’è sorriso, c’è Gogòl.