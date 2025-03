Piazza Armerina: studente del Majorana-Cascino alla fase nazionale dei campionati di filosofia

PUBBLICITÀ

Anche per questo anno scolastico, l’IIS “Majorana-Cascino” si è classificato alla fase nazionale dei Campionati di Filosofia indette dal MIR per il prossimo 3 aprile.

Su una selezione nazionale di circa 90 candidati provenienti da molti degli istituti superiori di varie regioni italiane, per la sezione lingua inglese si è classificato lo studente Cristiano Fauzia frequentante la 5C Liceo Scientifico.

L’Istituto partecipa per la terza volta alla fase nazionale e ha conseguito la vittoria nel 2021, per cui grande soddisfazione esprime la dirigente Prof.ssa Lidia Di Gangi per questo ulteriore prestigioso traguardo, frutto di efficaci sinergie professionali, di una progettazione di qualità dell’offerta formativa svolta da diversi anni dal Dipartimento di Filosofia in rete con l’Università di Catania, la Società Filosofica Italiana (SFI) e il Centro di Ricerca per l’Indagine Filosofica (Crif).

Il Dipartimento è coordinato dai Proff.ri Alessandra Tigano e Francesco Fiorente, e dalle docenti Maria Antonietta D’Anna, Vanessa Giunta, Enza La Ferrera e Ivana Cavallaro, referente di Istituto per la partecipazione al concorso.

“In occasione della Notte Nazionale del Liceo Classico prevista tra il 4 e il 5 aprile prossimo – afferma la dirigente del Majorana-Cascino – verranno premiati tutti gli studenti dei Licei, Classico e Scientifico, che, numerosi, hanno partecipato a questo importante evento culturale nella fase d’istituto, in quella regionale e in quella nazionale. Ognuno di loro ha acquisito un habitus di cittadino-filosofo e si è impegnato nel pensare in modo critico, creativo e valoriale, mostrando ottime capacità logiche, argomentative, linguistiche, orientative e di cittadinanza attiva”.