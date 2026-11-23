Piazza Armerina, stabilizzati tre medici del reparto di Ortopedia
L’Asp di Enna ha trasformato a tempo indeterminato i contratti di tre medici in servizio presso l’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale «Chiello» di Piazza Armerina.
Si tratta dei dottori Giacomo Digrigorio, Salvatore Iacono e Gaetano Enrico Spera, inizialmente assunti a tempo determinato attraverso il cosiddetto «Decreto Calabria», che consente alle aziende sanitarie di reclutare medici ancora impegnati negli ultimi anni della specializzazione.
Dopo il conseguimento del titolo di specialista, i tre professionisti hanno ottenuto la stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Secondo quanto comunicato dall’Asp, il provvedimento punta a garantire maggiore continuità nell’attività del reparto, dalla gestione delle urgenze traumatologiche agli interventi programmati e ai controlli postoperatori.
La stabilizzazione rientra nelle iniziative dell’Azienda sanitaria per il reclutamento e il mantenimento del personale medico negli ospedali della provincia.