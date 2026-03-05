Piazza Armerina, “Si riforma”: incontro di FdI con Musumeci

PUBBLICITÀ

Il circolo di Fratelli d’Italia di Piazza Armerina, presieduto dal dott. Giovanni Bologna, in collaborazione con la segreteria provinciale del partito, organizza l’iniziativa politica “Si riforma”, in programma domani, venerdì 6 marzo, alle ore 18.00 presso il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina.

All’incontro interverranno l’avv. Nino Cammarata, l’on. Assenza, presidente del gruppo parlamentare all’ARS, l’on. Longi e l’on. Razza. Le conclusioni saranno affidate al sen. Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e approfondimento politico sui temi del referendum che si terrà il 22-23 marzo, con la partecipazione di dirigenti, amministratori, militanti e cittadini.