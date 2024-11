Piazza Armerina: si celebra la giornata internazionale del volontariato

PUBBLICITÀ

Il prossimo 5 dicembre, in occasione della 39ª Giornata Internazionale del Volontariato, indetta dall’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo invita gli Enti del Terzo Settore e i volontari delle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa a partecipare ad una serata di incontro, musica e teatro per onorare l’impegno dei volontari, presenti in tutti i territori e vicini con gesti concreti e quotidiani a tutti i cittadini.

Previste oltre 1200 presenze tra volontari, cittadini e istituzioni; circa 300 gli enti di Terzo Settore coinvolti in quattro teatri nelle città di Catania, Piazza Armeria, Ragusa ed Avola: un’occasione per rendere omaggio a chi dedica tempo, passione e impegno per costruire comunità più solidali e per rendere merito al volontariato come motore di trasformazione sociale. Un’opportunità per riflettere sull’importanza di agire insieme per un futuro più inclusivo e sostenibile.

“Volontariato, il cuore del cambiamento” è il tema che il CSVE ha scelto per questa giornata, ampliando e interpretando lo slogan internazionale scelto quest’anno dall’ONU “Diverse volunteers, stronger communities” (Volontari diversi, comunità più forti), che sottolinea l’importanza della diversità nel mondo del volontariato e il valore che essa apporta alle comunità.

“Molteplici identità, esperienze, culture e competenze delle persone che scelgono di dedicarsi al volontariato. Ogni volontario porta con sé una prospettiva unica che arricchisce le attività e le iniziative a cui partecipa – dichiara Salvatore Raffa, presidente del CSVE – la collaborazione tra individui diversi rende le comunità più resilienti, inclusive e capaci di affrontare le sfide. La diversità nel volontariato non solo favorisce l’integrazione sociale, ma stimola anche soluzioni creative e innovative ai problemi”.

Le manifestazioni saranno aperte dai videomessaggi del presidente della Regione Siciliana On. Renato Schifani e del presidente dell’ARS Gaetano Galvagno. In collegamento con i 4 teatri per i saluti iniziali anche il presidente del CSVE Salvatore Raffa che darà il via alle serate in contemporanea.

Nei 4 teatri previsto un mix di riflessione e intrattenimento, con esibizioni musicali e teatrali che avranno l’obiettivo di stimolare un pensiero sulle sfide del nostro tempo ma anche di regalare un sorriso in un contesto globale segnato da difficoltà crescenti e emergenze costanti; mettendo in luce il ruolo cruciale dei volontari, spesso protagonisti silenziosi ma indispensabili nelle situazioni più critiche. Durante la serata, le autorità civili presenti premieranno i volontari che si sono distinti quotidianamente nelle attività associative e ogni associazione riceverà un attestato di partecipazione come segno di omaggio e gratitudine l’instancabile lavoro al servizio della comunità.

A Catania, presso il Teatro “Ambasciatori”, la serata sarà presentata da Ruggero Sardo e animata dallo showman Gino Astorina. L’attore Pippo Toscano, che ha scritto un testo che sarà interpretato nei 4 teatri, curerà la messa in scena di un monologo inedito dedicato al volontariato. Il momento musicale sarà curato dal “Duo Concertante” di Andrea Di Mauro e Ilaria Bonanno.

A Piazza Armerina, ospiti presso il Teatro Garibaldi, presenta Cristiano di Stefano che verrà accompagnato dagli sketch del comico Carmelo Caccamo. Il monologo sarà interpretato da Franz Cantalupo, la musica sarà affidata a “Isteresi Acustic Trio”.

A Ragusa si va in scena al Teatro Donnafugata con Giada Giaquinta a presentare, l’intervento di Massimo Spata, il monologo teatrale curato da Massimo Leggio e l’intrattenimento musicale affidato a Marilyn Morreale e Nunzio Gambini.

Ad Avola i volontari si radunano al Teatro Comunale Garibaldi; Mimmo Contestabile e Samantha Ponzio condurranno la serata, Francesco Di Lorenzo interpreterà il monologo dedicato al volontariato, previsti infine gli interventi dello showman Franco Di Mari e della musica del “Salvo Amore Trio”.