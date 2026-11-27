Piazza Armerina: sequestrati 2 chili di hashish in un pacco dalla Spagna, un arresto

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Nell’ambito dell’attività volta al contrasto del fenomeno dei traffici illeciti disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, è stata individuata una possibile spedizione postale di sostanza stupefacente, proveniente dalla Spagna e destinata a Piazza Armerina.

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La Tenenza della Guardia di Finanza piazzese, coordinata dal Comandante Provinciale e dal Comandante del Gruppo di Enna, provvedeva ad attivare un dispositivo di monitoraggio e osservazione presso l’agenzia del corriere, che portava all’individuazione del destinatario della spedizione, il quale veniva sottoposto a controllo. Al momento del ritiro, il pacco postale risultava contenere 2 chilogrammi di hashish che sono stati sottoposti a sequestro.

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Informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, il soggetto responsabile, risultato essere di nazionalità italiana, veniva posto agli arresti domiciliari. Oltre alla sostanza stupefacente, veniva sequestrato anche un cellulare in uso al responsabile. Le indagini proseguono al fine di individuare gli ulteriori soggetti coinvolti nella vicenda.

Si precisa che, con riferimento alle fattispecie penalmente rilevanti ipotizzate, in base al principio della presunzione di innocenza, le persone sottoposte ad indagini sono da considerarsi colpevoli solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.