Piazza Armerina: scuole in rete per la Giornata Unesco dell’Educazione

In occasione della Giornata Unesco dell’Educazione del 24 gennaio, l’IIS “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina inizierà dei laboratori filosofici e matematici in rete con le classi quarte dell’I.C. “Falcone-Cascino” e il Centro di ricerca per l’Indagine filosofica (CRIF).

Le Presidi dei due Istituti, le Proff.sse Lidia Di Gangi e Alessandra Messina, entusiaste per i risultati già ottenuti negli anni scolastici passati, affermano: “Abbiamo voluto dare continuità ad una sperimentazione molto innovativa che prevede l’utilizzo della Philosophy for Citizen come sfondo integratore dell’idea pedagogica auspicata quest’anno dall’Unesco, ‘il potere dei giovani di co-creare e costruire insieme i saperi’. Guidati da un team di docenti, ormai consolidato sul piano professionale, i nostri studenti avranno l’opportunità di praticare la maieutica socratica come pratica sociale condivisa da ricercare attraverso il dialogo educativo. Questo modello bene si inserisce nelle attività didattiche curriculari e permetterà ai nostri giovani di orientare i loro talenti e di conoscere meglio sé stessi, gli altri e la natura. Non ci resta che augurare buon lavoro al nostro team dei docenti delle due scuole in rete, formato dalle Proff.sse Alessandra Tigano, Piera Angela Zuccarello, Vanessa Giunta, Angela Farinato e Maria Stella Sansone. Siamo certe che anche questa volta sapranno rigenerare le nostre comunità scolastiche prendendosi cura dello sviluppo della conoscenza di tutti i nostri allievi, i quali impareranno ad assumere posture di cittadinanza attiva, critica e responsabile”.