Piazza Armerina, Scuola “G. Falcone”: finanziamento da 2 milioni di euro dalla Protezione Civile

PUBBLICITÀ

Il plesso scolastico “Scuola Elementare G. Falcone” (ex San Pietro) di Piazza Armerina è stato ammesso a un finanziamento di 2 milioni di euro destinato alla realizzazione di interventi di miglioramento sismico, efficientamento energetico e utilizzo di energie rinnovabili.

PUBBLICITÀ

Il finanziamento è inserito nella graduatoria provvisoria approvata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana con il D.D.G. n. 739, pubblicata nella giornata di ieri.

PUBBLICITÀ

Le risorse saranno destinate a interventi finalizzati ad aumentare la sicurezza dell’edificio scolastico sotto il profilo sismico, a migliorarne l’efficienza energetica e a favorire l’impiego di fonti di energia rinnovabile.

L’intervento interesserà uno dei principali edifici scolastici della città e punta a rendere la struttura più sicura, efficiente e adeguata alle esigenze della popolazione scolastica.

Grande soddisfazione viene espressa dal Sindaco, Avv. Antonino Cammarata, che evidenzia come questo finanziamento rappresenti il frutto di un intenso lavoro di programmazione e progettazione: “È un risultato di straordinaria importanza per la nostra comunità e uno degli obiettivi che questa Amministrazione si era prefissata. Continuiamo a lavorare con determinazione per intercettare risorse fondamentali per il territorio. Dopo decenni, anche questo istituto scolastico potrà diventare più sicuro, moderno, efficiente e sostenibile, offrendo ai nostri studenti e a tutto il personale scolastico spazi all’altezza delle esigenze del presente e del futuro. Investire sulla scuola significa investire sul futuro della nostra città.”

Sulla stessa linea l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Deborah Zanerolli, che sottolinea il valore dell’investimento per il sistema scolastico cittadino: “Con questo ulteriore finanziamento confermiamo ancora una volta la grande attenzione che questa Amministrazione dedica al mondo della scuola. La sicurezza degli edifici scolastici e la qualità degli ambienti destinati alla formazione dei nostri ragazzi rappresentano una priorità assoluta. È un investimento concreto che guarda alle nuove generazioni e al loro diritto di crescere e studiare in luoghi sicuri, innovativi e funzionali.”

Fondamentale anche il lavoro svolto dagli uffici comunali. L’Assessore ai Lavori Pubblici, Epifanio Di Salvo, ha voluto infatti rivolgere un particolare ringraziamento all’Ufficio Tecnico Comunale e all’Ingegnere Capo Mario Duminuco: “Questo importante traguardo è il risultato di un grande lavoro di squadra. Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’Ufficio Tecnico Comunale e, in particolare, all’Ingegnere Capo Mario Duminuco, per la professionalità, la competenza e la dedizione dimostrate nella predisposizione del progetto. È grazie a questo impegno che oggi possiamo raccogliere un risultato concreto e strategico per il futuro della nostra città.”