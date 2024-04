Piazza Armerina: salute della donna, consulenze cardiologiche e dermatologiche al Pronto Soccorso

PUBBLICITÀ

Consulenze cardiologiche e dermatologiche per le donne in menopausa sono state offerte ieri presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Chiello di Piazza Armerina. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito della nona edizione dell’(H)Open Week, promossa dalla Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della giornata nazionale della salute della donna, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

All’(H)Open Week ha aderito l’Asp di Enna con l’organizzazione di diverse iniziative tra cui quella al pronto soccorso dell’Ospedale Chiello.

“Abbiamo riscontrato un grande interesse attorno all’iniziativa – ha dichiarato la dott.ssa Linda Vitali, referente del Codice Rosa e medico del Pronto Soccorso – molte donne non solo di Piazza Armerina ma anche di altri Comuni vicini hanno partecipato alle consulenze cardiologiche e dermatologiche. Siamo sempre pronti a sostenere qualsiasi iniziativa finalizzata alla promozione e alla salvaguardia della salute delle donne. Desidero ringraziare – conclude la dott.ssa Vitali – la direttrice sanitaria di presidio, la dott.ssa Mara Politi, la responsabile del Pronto Soccorso, la dott.ssa Raffaella Maria Stefania Crescimanno, gli infermieri Cinzia Stivala e Mario Randazzo, e i medici Giovanni Vintaloro e Francesco Cona per il loro prezioso contributo e per aver messo a disposizione la loro professionalità”.