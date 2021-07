Piazza Armerina: sabato il congresso di circolo PD

Si svolgerà sabato 10 luglio il congresso di circolo del PD di Piazza Armerina. A comunicarlo il segretario provinciale Vittorio Di Gangi.

“Con l’elezione del segretario e del coordinamento cittadino di Piazza Armerina – fa sapere Di Gangi – si conclude la fase congressuale avviata a dicembre 2019. Il radicamento del Partito Democratico in tutto il territorio provinciale è ormai una realtà ed è attraverso l’attività dei nuovi gruppi dirigenti che il partito torna ad essere punto di riferimento nella politica locale e non solo”.

Ai lavori congressuali, che avranno inizio alle ore 17,30 presso il Monastero di S. Anna, parteciperanno tutti gli scritti al Partito Democratico piazzese che hanno perfezionato il tesseramento. A causa delle restrizioni imposte dall’emergenza covid-19 non è prevista la partecipazione di simpatizzanti ed elettori così come non è prevista la partecipazione di rappresentanti di altre forze politiche.