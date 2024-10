Piazza Armerina: Rotary Club, visita del Governatore Giuseppe Pitari

PUBBLICITÀ

Venerdì scorso, presso l’Hotel Villa Romana, il Rotary Club Piazza Armerina ha ospitato la visita del Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta Giuseppe Pitari.

Il Governatore, socio del Rotary Club Augusta, è stato accompagnato dal Segretario Distrettuale Rosario Indelicato, dal Co-Segretario Distrettuale Walter Guarrasi, dall’Assistente del Governatore per l’Area Terra di Cerere Emanuele Cassarà e dalla Presidente della Commissione Distrettuale Immagine Pubblica Maria Torrisi.

Durante l’incontro amministrativo pomeridiano il Presidente del Rotary Club Piazza Armerina Mauro Silvestri ha presentato il Club ed illustrato progetti, attività e obiettivi del club all’interno della città dei mosaici per l’anno rotariano 2024/2025.

Inoltre, in un franco e coinvolgente momento di azione interna, il Governatore ha dialogato con ogni socio per comprendere il suo punto di vista sia sui punti di forza e le eccellenze del Club sia sulle criticità sulle quali intervenire.

Subito dopo il Governatore ha avuto un colloquio altrettanto stimolante con i soci del Rotaract Club Piazza Armerina, presieduto da Stefano Vitale. Anche il club service giovanile ha esposto i propri progetti, attività e obiettivi e ha messo in evidenza sia le proprie ricchezze sia le aree di miglioramento sulle quali lavorare.

Nel discorso tenuto durante la conviviale il Governatore ha spiegato la genesi del tema presidenziale 2024/2025 “La magia del Rotary”, scelto dalla Presidente del Rotary International Stephanie Urchick, e ne ha declinato il significato nella copiosa e variegata progettualità messa in cantiere dal Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta citando, ad esempio, i progetti “Polio Plus”, “SOS Api”, “Steli di pace”, “Gigi e l’acqua”, “Game over plastic” ed esortando, come già suggerito dalla Presidente del Rotary International, tutti i presenti a essere rotariani e rotaractiani “irresistibili”.