Piazza Armerina, ritrovata la giovane scomparsa. Cammarata: «Grande sollievo per tutti»

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È stata ritrovata la giovane di Piazza Armerina la cui scomparsa aveva fatto scattare le ricerche nelle scorse ore. A darne notizia è il sindaco Nino Cammarata.

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«Sono lieto di comunicare il ritrovamento della giovane piazzese, la cui scomparsa aveva tenuto in apprensione la famiglia e l’intera comunità», dichiara il primo cittadino. «Fin dalle prime ore successive alla denuncia, si è attivata la macchina delle ricerche, operando con la massima discrezione, come raccomandato dalla Prefettura di Enna, per favorire il buon esito delle operazioni».

Cammarata ringrazia quindi quanti hanno preso parte alle ricerche: «Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine impegnate nelle ricerche, alla Prefettura di Enna e ai nostri straordinari volontari, che con professionalità e dedizione hanno affiancato le autorità, coordinati dal nostro Ufficio comunale di Protezione Civile. Abbiamo operato nel pieno rispetto delle indicazioni impartite dalle autorità competenti, con l’unico obiettivo di contribuire al ritrovamento della giovane».

«Il suo ritrovamento rappresenta un grande sollievo per tutti. Alla ragazza e ai suoi familiari rivolgo un pensiero di sincera vicinanza, con l’auspicio che possano ritrovare serenità e tranquillità», conclude il sindaco.