Piazza Armerina: ristrutturati la strada d’accesso e il parcheggio della Villa Romana del Casale

“Possiamo affermare con grande soddisfazione che adesso è veramente e finalmente un bel biglietto da visita per quanti verranno ad ammirare la Villa Romana del Casale, riconosciuta per la sua straordinaria bellezza, sito dell’Unesco, oltre che luogo identitario di Piazza Armerina, città dei mosaici. Sono stati migliorati i servizi ed è stato dato decoro ad uno dei siti più importanti non solo del territorio provinciale ma di tutta la Sicilia. Ai turisti e agli operatori abbiamo garantito servizi ed eliminato qualsiasi disagio”. Così il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo di Fazio ha commentato la fine dei lavori e l’apertura al pubblico della strada di accesso alla Villa, al parcheggio e all’area commerciale completamente ristrutturati.

“In questo modo – prosegue – mi auguro di aver messo la parola fine ad una vicenda decennale che ha determinato disagi anche alla salute pubblica”.

Il progetto, redatto dall’architetto Paolo Vaccaro, funzionario dell’Ente, ha previsto la sostituzione della pavimentazione esistente, dei servizi igienici, dell’impianto di illuminazione e l’istallazione di un sistema di video sorveglianza. L’impresa ALP Consorzio Stabile di Sant’Agata di Militello, che si è aggiudicata i lavori per un milione e 82 mila euro, ha provveduto a sostituire la precedente pavimentazione in calcestruzzo impoverito, con un conglomerato resinoso, confezionato con la resina LT, di colore giallo sabbia. Potenziati i servizi igienici e meglio dislocati per una migliore fruizione da parte del turista.

Particolare attenzione è stata data all’impianto di illuminazione per soddisfare l’esigenza di potenziare la fruizione del sito anche nelle ore serali. Completamente ammodernato, infatti, con fari a led alimentati da pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo. Installato anche un sistema di video sorveglianza per scoraggiare atti vandalici e per garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio dell’Ente e di quanti operano e transitano nei luoghi del parcheggio e dell’area commerciale.

In attesa che venga esternalizzato il servizio di gestione del parcheggio, per il quale sarà a breve pubblicato sul sito dell’Ente, già probabilmente fine settimana, il bando di gara, il Libero Consorzio provvederà a sue spese a garantirne la vigilanza.

“Un progetto portato a buon fine – ha commentato l’ingegnere capo Giuseppe Grasso – che ci ripaga delle difficoltà che spesso si incontrano nella realizzazione di un’opera, ma l’importante è perseguire l’obiettivo e trovare le soluzioni, meglio se condivise. Ritengo che possa essere anche motivo di orgoglio per l’impresa che ha contribuito a restituire alla collettività un’ area pubblica che sarà fruita da un numero, speriamo, sempre crescente di visitatori della Villa”.