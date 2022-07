Piazza Armerina: riparte l’apertura in notturna della Villa del Casale

Riparte l’orario notturno per la visita della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Da domenica 31 luglio a venerdì 30 settembre la Villa del Casale osserverà l’apertura serale dalle ore 20 alle 23 con ultimo ingresso alle 22. Durante le ore diurne la Villa rispetterà l’orario continuato dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso ore 18). Il biglietto d’ingresso intero è di € 10, con riduzioni per il giovani dai 18 ai 24 anni e gratuità per minorenni e categorie protette. La prima domenica di ogni mese l’ingresso è gratuito.

