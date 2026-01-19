Piazza Armerina: revocato il divieto di utilizzo dell’acqua a fini potabili

PUBBLICITÀ

È stata revocata l’ordinanza di non utilizzo dell’acqua a fini potabili a Piazza Armerina. A comunicarlo è stato il sindaco Nino Cammarata, che ha pubblicato anche la nota ufficiale dell’ASP di Enna.

Nel documento, il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Asp di Enna trasmette l’esito delle analisi dell’acqua destinata al consumo umano, prelevata oggi. Dalle verifiche effettuate emerge il ripristino dei valori di legge sull’acqua erogata nella rete idrica comunale.

Con la revoca del provvedimento, si torna quindi alla normalità.