Piazza Armerina: presentato il nuovo polo sociale integrato per stranieri di Enna

Nel “Chiostro della Chiesa di San Pietro” a Piazza Armerina si è tenuto giovedì “RE-START”, l’evento di presentazione del Polo sociale integrato per stranieri di Enna, parte della nuova programmazione del progetto Su.Pr.Eme. 2.

Il Polo, concepito come centro polifunzionale con sedi operative a Enna, Piazza Armerina e Catenanuova, si avvale anche di attività itineranti su tutto il territorio del Libero Consorzio Comunale di Enna. Ha l’obiettivo di supportare l’inclusione sociale dei cittadini di Paesi terzi, promuovendo il lavoro regolare e contrastando il caporalato e ogni forma di sfruttamento lavorativo. Il servizio offre informazione, orientamento, mediazione linguistico-culturale e accompagnamento nell’accesso ai servizi territoriali, grazie a un’équipe multidisciplinare.

Realizzato nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 – Migrazione legale e integrazione, Misura 2.d del FAMI 2021–2027, il progetto sarà attivo fino al 31 dicembre 2028. È co-progettato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro insieme a Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. Sociale e My Lawyer APS, partner riuniti in ATS. Il partenariato di Su.Pr.Eme. 2 è guidato dalla Regione Siciliana e coinvolge anche Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Nova Consorzio Nazionale per l’Innovazione Sociale.

L’evento ha visto la partecipazione di istituzioni, enti pubblici, parti sociali e organizzazioni della società civile impegnate nella promozione dei diritti e nel contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini stranieri presenti nei venti comuni della provincia di Enna.

Durante l’incontro Saverino Richiusa, funzionario del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana, ha evidenziato come “i Poli Sociali Integrati rappresentino un presidio fondamentale per i territori. La nuova programmazione prevede interventi mirati anche in ambiti cruciali come l’housing e la mobilità, per rafforzare l’inclusione e contrastare lo sfruttamento”.

Anche il Questore di Enna, Salvatore Fazzino, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra enti pubblici e terzo settore: “Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e mondo dell’associazionismo possiamo garantire un’efficace gestione dei flussi migratori, tutelando i diritti dei lavoratori stranieri e contribuendo alla sicurezza del territorio”.

Salvatore Cappellano, presidente di Iblea Servizi Territoriali, ha ricordato il lavoro svolto nella precedente programmazione: “Abbiamo accompagnato numerose famiglie straniere in percorsi di integrazione. Questa esperienza ci ha mostrato quanto l’integrazione possa essere una risorsa preziosa per il rilancio dei piccoli centri”.

A ribadire l’efficacia dell’approccio adottato Gianpietro Losapio, direttore del Consorzio Nova: “L’approccio integrato e multidimensionale è essenziale per rispondere ai bisogni complessi dei cittadini stranieri. La co-progettazione consente di costruire soluzioni efficaci e durature, come dimostrato da questa nuova edizione di Su.Pr.Eme.”.

Tra gli interventi in scaletta anche quelli di: Giuseppe Capizzi, assessore alle Politiche sociali del Comune di Piazza Armerina; Arturo Subrizio, comandante della tenenza della Guardia di Finanzia di Piazza Armerina; Francesco Comito, vicesindaco del Comune di Enna; Sara Ingrassia, vicesindaco del Comune di Catenanuova; Abdelhafid Kheit, imam e presidente della Comunità islamica di Sicilia; Sergio Severino, docente di sociologia e coordinatore del Corso di laurea in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Enna “Kore”; Massimo Millesoli, presidente della My Lawyer APS; Giovanni Bevilacqua, dirigente del CPIA di Enna e Caltanissetta; Paolo Di Venti, dirigente del Servizio Sociale professionale dell’ASP di Enna; Giuseppe Nasello, direttore provinciale del Centro per l’Impiego di Enna; Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia; Stefano Rizzo, direttore provinciale della CNA di Enna; Giuseppe Notaro, dirigente 3° Settore del Comune di Piazza Armerina; per l’équipe del Polo, Matteo Fano e Nadia Bentivegna, rispettivamente antropologo e mediatrice interculturale.

A moderare l’incontro è stato Uccio Muratore, project manager di Iblea Servizi Territoriali e coordinatore del Polo sociale integrato per stranieri di Enna: “Con RE-START non solo presentiamo il nuovo Polo e i suoi servizi, ma vogliamo anche promuovere un lavoro in rete tra istituzioni, enti del terzo settore e società civile. L’obiettivo è costruire una governance multilivello capace di affrontare le sfide migratorie e valorizzare le potenzialità del territorio ennese in termini di inclusione socio-lavorativa”.