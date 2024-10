Piazza Armerina: presentato emendamento per la riduzione della TARI a favore di alcuni soggetti

PUBBLICITÀ

L’opposizione consiliare di Piazza Armerina annuncia di aver presentato un emendamento per la riduzione della tassa sui rifiuti per alcuni soggetti.

PUBBLICITÀ

“La proposta di rimodulazione delle tariffe dei rifiuti e la conseguente modifica del regolamento vigente – comunicano i consiglieri Andrea Arena, Dario Azzolina, Calogero Cursale, Massimo Di Seri, Aura Filetti, Cateno Grancagnolo, Luigi Lo Bartolo e Salvatore Marino – arriverà a breve in consiglio comunale. La proposta prevede una riduzione del 50% delle tariffe TARI per le associazioni ONLUS che si occupano di disabilità, iscritte al RUNTS, riconosciute dal Comune di Piazza Armerina, nonché per le Case Famiglia, le Comunità Alloggio e Gruppi Appartamento nel campo della disabilità psico-fisica Inoltre, per l’attività di B&B si propone l’applicazione della tariffa a uso domestico per l’intero immobile per un periodo di 90 giorni nel caso di attività occasionale. Per le attività di ricezione turistica, la proposta prevede l’applicazione della tariffa destinata all’attività di ricezione turistica ai metri quadri riservati esclusivamente agli ospiti, e la tariffa a uso domestico per le restanti aree, comprese le zone ad uso promiscuo (cucina, soggiorno, corridoio, ecc.), per tutte le attività nella categoria di alberghi”.

“Per beneficiare di queste agevolazioni – proseguono – gli interessati dovranno presentare una richiesta apposita e allegare la documentazione necessaria. Ringraziando il presidente della 1ª commissione, il consigliere Cateno Grancagnolo, per aver trattato la questione, confidiamo che la proposta venga approvata all’unanimità dal consiglio comunale il prima possibile, così da poter applicare le agevolazioni a partire dal 1° gennaio 2025”.