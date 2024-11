Piazza Armerina: potenziata l’ortopedia all’Ospedale Chiello

PUBBLICITÀ

Emanata la disposizione per potenziare l’organico del personale medico del reparto di Ortopedia dell’Ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina.

Per scongiurare possibili carenze assistenziali e nell’attesa della definizione delle procedure per l’assunzione di altri medici, la Direzione Sanitaria dell’Azienda ha disposto che, dal 6 novembre prossimo, il dott. Giuseppe Fanzone, dirigente medico del Reparto Ortopedia dell’Ospedale Umberto I, svolgerà le mansioni presso la UOSD di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero Chiello. Il dott. Falzone potrà svolgere le prestazioni professionali, compresa l’attività chirurgica di Traumatologia, anche in collaborazione con l’Ortopedia dell’Umberto I per lo smaltimento delle liste di attesa. La disposizione è al momento transitoria.

Le attività di degenza e di sala operatoria del reparto di Ortopedia del Chiello sono state assicurate finora dal dott. Gianclaudio Caputo, che ha svolto il servizio pur in condizioni di grave carenza di organico.

La disponibilità del dott. Fanzone e dell’intera Unità Operativa di Ortopedia dell’Ospedale di Enna, diretta dal dott. Arcangelo Russo, è molto apprezzata dal management aziendale, impegnato a risolvere le criticità dovute alle insufficienze del personale medico e sanitario per garantire efficienza e qualità dei servizi.