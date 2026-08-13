Piazza Armerina: Polizia italiana e francese insieme per la sicurezza del Palio dei Normanni

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In occasione dello svolgimento della manifestazione del Palio dei Normanni, il Questore di Enna, Cono Incognito, ha incontrato un appartenente alla Polizia di Stato francese (Police Nationale), in servizio presso la Questura di Enna nell’ambito del dispositivo di pattugliamento congiunto predisposto in occasione dell’evento.

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Nel corso dell’incontro, il Questore ha rivolto al collega un saluto istituzionale, esprimendo apprezzamento per la collaborazione assicurata nell’ambito del servizio e sottolineando il valore della cooperazione internazionale tra le Forze di Polizia, soprattutto in occasione di manifestazioni caratterizzate dalla presenza di un elevato numero di partecipanti e visitatori.

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È stata, altresì, evidenziata l’importanza del modello del pattugliamento congiunto quale strumento volto a favorire una maggiore prossimità nei confronti dei cittadini e dei visitatori stranieri, nonché a rafforzare lo scambio di esperienze e di buone pratiche operative tra gli appartenenti alle diverse Forze di Polizia europee.

L’incontro conferma l’efficacia della collaborazione avviata in occasione della manifestazione e il comune impegno a garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza e serenità.