Piazza Armerina: poesia e sensibilizzazione al Chiello per la giornata internazionale della donna

L’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’ospedale Chiello di Piazza Armerina ha ospitato un evento di sensibilizzazione dedicato ai diritti negati e alle libertà, con il coinvolgimento degli studenti dei licei locali. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva degli alunni in un contest poetico, guidati dalla prof.ssa Alessandra Tigano e dalla dirigente scolastica, prof.ssa Lidia Carola Di Gangi.

Sotto la supervisione della direttrice sanitaria, dott.ssa Maria Rosaria Politi, le poesie, frutto degli incontri di sensibilizzazione condotti dai responsabili del Codice Rosa, sono state esposte nella hall dell’ospedale, dando voce ai pensieri e alle emozioni dei ragazzi.

Presente anche personale della Polizia di Stato della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Enna.

“Il mio personale plauso ai ragazzi per la loro profondità, il loro essersi messo in gioco cimentandosi anche con l’attenzione che cura. E un plauso anche al mio Pronto Soccorso per la resilienza” ha dichiarato la dott.ssa Rosalinda Vitali, referente del Codice Rosa dell’ASP di Enna.