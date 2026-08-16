Piazza Armerina, Palio dei Normanni: trionfa il quartiere Casalotto

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Si è conclusa con la vittoria del quartiere Casalotto la 71ª edizione del Palio dei Normanni di Piazza Armerina, un’edizione particolarmente intensa e caratterizzata da condizioni meteorologiche incerte che, fino all’ultimo momento, hanno messo a rischio lo svolgimento della Quintana del Saraceno.

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A tracciare il bilancio della manifestazione è il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, che ricorda le difficoltà provocate dal maltempo: «Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città ha infatti reso impraticabile il campo sportivo, creando non poche difficoltà. Grazie all’intervento della ditta di Maurizio e Mario Rizzo, che ha prontamente messo a disposizione mezzi e idrovore, è stato possibile ripristinare le condizioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione. Dopo un’attenta consultazione con i tecnici, i veterinari e i presidenti dei quartieri, è stata assunta la decisione di dare il via alla giostra, consentendo così alla città di vivere ancora una volta uno degli appuntamenti più importanti e sentiti della nostra tradizione».

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Il sindaco rivolge quindi «un sentito ringraziamento» alle Forze dell’Ordine, alla Polizia di Stato, Carabinieri e Gurdia di Finanza, alla Polizia Locale e alle associazioni dei volontari di Protezione Civile, «che con professionalità, impegno e spirito di servizio hanno contribuito in maniera determinante a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione». Un ringraziamento particolare va anche «alla rappresentanza della Polizia francese, presente insieme alla Polizia di Stato, a testimonianza della grande attenzione e del prestigio internazionale che il Palio dei Normanni continua a suscitare».

Cammarata esprime inoltre «un plauso particolare al Coordinamento del Palio e al suo coordinatore, Dino Vullo, per l’eccellente lavoro svolto e per aver garantito la piena riuscita della manifestazione nonostante le mille difficoltà, soprattutto quelle legate al maltempo. Siamo soddisfatti e orgogliosi di aver visto la città invasa da tantissima gente, che ha partecipato con entusiasmo e passione, in un clima di perfetto ordine e sicurezza».

Il ringraziamento del sindaco va anche «a tutti i partecipanti, alle associazioni dei quartieri e, soprattutto, ai cavalieri giostranti, che ancora una volta hanno regalato al pubblico puro spettacolo, dimostrando grande abilità, coraggio e maestria a cavallo».

Infine, i complimenti al vincitore: «Rivolgo i miei più sinceri complimenti al quartiere Casalotto, vincitore della 71ª edizione del Palio dei Normanni. A tutti i suoi rappresentanti va il nostro plauso per questo importante risultato».

«Il Palio dei Normanni si conferma ancora una volta una straordinaria espressione della nostra identità, della nostra storia e dell’orgoglio della nostra comunità» conclude.