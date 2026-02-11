Piazza Armerina ospita il Sicily Burlesque Festival 2026: il 10 aprile al Teatro Garibaldi

PUBBLICITÀ

In arrivo la sesta edizione del Sicily Burlesque Festival che si prepara a regalare tre giorni di arte, creatività e spettacolo dal 10 al 12 aprile 2026. Il festival affonda le radici nel 2018 grazie all’idea di Roberta Pennisi, in arte Lady Roberta Kent, originaria di Taormina, che ha portato nella sua terra l’eleganza e la qualità degli show burlesque internazionali.

L’evento ha avuto il suo debutto nella storica città di Taormina. La missione del festival è chiara: diffondere un burlesque teatrale, lontano dagli stereotipi, valorizzando la Sicilia come centro di accoglienza e creatività.

Per dare struttura a questa ambiziosa visione, è stata fondata l’Associazione Culturale Accademia delle Essenze Artistiche, che continua a supportare e sviluppare il festival.

Dalla seconda edizione, il festival si è spostato a Catania, dove ha trovato stabilità e crescita, registrando sold out a ogni evento. Nonostante la pandemia, la creatività è rimasta viva con la produzione “Burlesque Mon Amour”, che ha permesso di mantenere attiva la scena burlesque nel territorio.

Nel 2025, il festival cambia ufficialmente nome da Taormina Burlesque Festival in Sicily Burlesque Festival, per rappresentare appieno l’identità dell’intera isola. Questa sesta edizione coinvolgerà due location prestigiose: il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina il 10 aprile e il Teatro Metropolitan di Catania l’11 aprile.

Nel corso degli anni, il festival ha ospitato artisti di fama internazionale, tra cui Frankie Fictitious, miss Betsy Rose, Cervena Fox e Scarlett James, accogliendo sul palco headliner riconosciuti nel mondo del burlesque. Il festival si distingue per il suo formato ricco e variegato, con contest, gala e eventi collaterali, come la celebre Vintage Morning, una passeggiata fotografica in stile retrò.

Oggi, il Sicily Burlesque Festival rappresenta una realtà culturale di rilievo, mirando a diffondere la cultura del burlesque come forma d’arte. L’obiettivo rimane di portare performer da tutto il mondo, raccontando una Sicilia nuova, luminosa e creativa.