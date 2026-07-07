Piazza Armerina, Ospedale Chiello: nuove sedie a rotelle e barelle per il Pronto Soccorso

PUBBLICITÀ

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si è recata presso l’Ospedale Chiello di Piazza Armerina per la consegna di quattro nuove sedie a rotelle e quattro barelle per il pronto soccorso. A consegnarle di persona al Direttore di Presidio Maria Politi il Direttore Generale Mario Zappia assieme al Direttore Amministrativo Maria Sigona e al Direttore Sanitario Paolo La Paglia.

PUBBLICITÀ

Un gesto semplice ma non privo di significato: rafforzare gli strumenti di lavoro di un reparto che, per definizione, è il primo luogo in cui l’ospedale incontra il cittadino.

PUBBLICITÀ

La visita si inserisce in un percorso di programmazione avviato già alla fine del 2025, quando l’Azienda aveva condotto una ricognizione dei presidi sanitari distribuiti tra i diversi ospedali del territorio, al fine di individuare le criticità e le priorità di intervento su cui indirizzare le risorse disponibili. Da quella mappatura era emersa la necessità di potenziare in via prioritaria le dotazioni del Pronto Soccorso di Piazza Armerina, un reparto costantemente sottoposto a un elevato carico di lavoro e che deve rispondere in tempi rapidi alle esigenze dei pazienti.

L’acquisto di nuove attrezzature e apparecchiature elettromedicali fa parte di un più ampio percorso di rinnovamento strumentale che l’Azienda ha avviato a pieno ritmo. La consegna avvenuta a Piazza Armerina, così come quelle realizzate in altri presidi territoriali, testimonia in modo concreto la volontà dell’ASP di Enna di tradurre le criticità individuate in azioni reali, attraverso una gestione mirata degli investimenti aziendali e un monitoraggio costante dello stato delle strutture sanitarie, un percorso di miglioramento continuo che coinvolgerà anche altre strutture del territorio provinciale.

Le nuove attrezzature permetteranno di migliorare l’organizzazione interna del reparto, garantendo al personale sanitario una maggiore disponibilità di strumenti essenziali, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso, quando la rapidità di intervento e la disponibilità di mezzi adeguati possono fare la differenza nella qualità delle cure prestate.

È un primo passo, ma anche un segnale: rivolto agli operatori sanitari, chiamati quotidianamente a fronteggiare situazioni di emergenza spesso in condizioni di forte pressione, e ai cittadini, che vedono così tradursi in fatti concreti gli impegni istituzionali assunti per migliorare gli standard assistenziali.

“Come Direzione facciamo i conti ogni giorno: da una parte con le esigenze sanitarie, tutte legittime, della comunità che serviamo, e dall’altra con risorse che non sono infinite – spiega Zappia –. Il nostro compito è indirizzarle al meglio, programmando le azioni più efficaci. Siamo consapevoli dei tanti problemi che ci sono, pensare di risolverli tutti insieme è utopistico, ma un passo alla volta cercheremo di dare tutte le risposte possibili”.