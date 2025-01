Piazza Armerina: orari più ampi negli asili nido Schillaci e Canali

PUBBLICITÀ

Più ore di lavoro negli asili nido Schillaci e Canali a Piazza Armerina, per migliorare la condizione degli operatori e dare l’opportunità, al tempo stesso, ai genitori dei piccoli di gestire meglio le proprie giornate lavorative. I provvedimenti, che sono partiti il 2 gennaio, sono evidenziati adesso dall’amministrazione, dal sindaco Nino Cammarata all’assessore alle Politiche sociali Giuseppe Capizzi. E riguardano, come detto, l’asilo nido Miriam Schillaci e la sua sezione staccata Canali.

La giunta ha utilizzato il fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione, ampliando l’attività e sostenendo i costi di gestione degli asili.

“Per l’asilo Schillaci – spiega l’assessore Capizzi – è prevista l’implementazione delle ore lavorative per dieci educatori professionali, uno dei quali con funzioni di coordinatore, per tre ore ciascuno settimanali; e tre ausiliari, di cui uno addetto alla cucina, per tre ore ciascuno settimanali. Il totale, per ciascun operatore, sale a 27,5 ore settimanali. Questo consente l’estensione dell’orario di apertura dalle 7.30 alle 14.30. Ce lo chiedono le famiglie”.

Al tempo stesso, spiega ancora l’assessore, nella staccata dei Canali è “prevista l’implementazione delle ore del coordinatore, per un totale di 150 ore. Inoltre viene incrementato l’orario per due educatori professionali, con un totale di 27,5 ore ciascuno settimanali, pari a quelle dei due ausiliari, uno dei quali addetto alla cucina. In questo caso – sottolinea ancora l’assessore – l’apertura è dalle 8 alle 14”. Anche in questo caso a chiederlo erano state le famiglie.

“Desidero esprimere grande soddisfazione – spiega il sindaco Cammarata -. Ringraziamo per il lavoro svolto gli uffici del terzo settore Servizi sociali, in particolare il dirigente, dottore Giuseppe Notaro, e la dottoressa Roberta Marino. Era tanto tempo che le famiglie ci chiedevano di intervenire per aumentare l’orario di apertura. I nostri interventi non si fermano qui”.

“Come sempre – conclude Capizzi – si lavora incessantemente, giorno dopo giorno, portando atti e azioni concrete per tutte le fasce e le esigenze della popolazione, senza perdersi in inutili polemiche, atti e chiacchiere”.