Piazza Armerina: open day dedicato alla prevenzione del tumore al seno

Il “Percorso Rosa” all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Piazza Armerina, in collaborazione con l’Unità Operativa di Senologia e di Chirurgia, dedica la giornata di domani, mercoledì 22 giugno, alla prevenzione del tumore al seno effettuando ecografie mammarie gratuite. L’iniziativa è dedicata alle donne dai 30 anni in su che non ne abbiano effettuata una negli ultimi 12 mesi.

Il tumore alla mammella è quello più frequentemente diagnosticato alle donne, basti pensare che in Italia all’incirca una donna su otto, nel corso della sua vita, si ammala di questa patologia. È un tipo di tumore che può colpire donne di tutte le età. Oggi, se diagnosticato in fase preclinica, il tumore al seno è guaribile in alta percentuale (80-90% dei casi). L’ecografia mammaria è la prima visita nelle giovani donne al di sotto dei 40 anni da effettuare con l’obiettivo di individuare eventuali formazioni di noduli anche millimetrici, facilitandone le condizioni per uno scenario sempre migliore in termini di guarigione.

Sarà valutata la storia clinica e familiare della paziente per un’eventuale programmazione personalizzata degli esami di secondo livello, grazie alla sinergica collaborazione con la responsabile del Centro Gestionale Screening ASP di Enna, Dott.ssa Ornella Blanca, che si occuperà della prenotazione delle mammografie per le donne rientranti nello screening.

I consulti e le ecografie saranno effettuati dal radiologo senologo Dott.ssa Teresa Bizzini, responsabile della UOS di Screening Mammografico e componente del Referenti Screening Mammografici Siciliani, e dal Dott. Claudio Trovato. Saranno prese in carico le prenotazioni in ordine temporale d’arrivo tramite sms al numero 3312661807.