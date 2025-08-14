Piazza Armerina: oggi si conclude la 70ª edizione del Palio dei Normanni

PUBBLICITÀ

Anche quest’anno Piazza Armerina si è trasformata in un palcoscenico vivente di storia, cultura e tradizione con la 70ª edizione del Palio dei Normanni.

La manifestazione è una rievocazione storica che celebra l’ingresso dei Normanni in Sicilia nel XII secolo, guidati da Ruggero d’Altavilla, e la liberazione della città dal dominio saraceno. L’evento è legato alle celebrazioni religiose dedicate a Maria Santissima delle Vittorie, patrona della città.

Dal 12 agosto ad oggi la città sta ospitando cortei storici con centinaia di figuranti in abiti medievali e spettacoli. Tra i momenti clou la Consegna delle Armi, la Consegna delle Chiavi e la Giostra del Saraceno, quest’ultima una spettacolare sfida cavalleresca tra i quattro quartieri storici, Monte, Castellina, Canali e Casalotto.

Quest’anno il ruolo del Conte Ruggero è interpretato dal modello e personaggio televisivo Luca Onestini.