Piazza Armerina, “Occhi sulle dita”: l’UICI premia gli studenti della scuola Savarese di Enna

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Nell’ambito del progetto scolastico “Occhi sulle dita”, nei giorni scorsi, presso l’Hotel Villa Romana di Piazza Armerina, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Enna, rappresentata dal presidente Santino Di Gregorio, ha consegnato alcuni riconoscimenti agli alunni e alle alunne delle classi prime della scuola secondaria di primo grado “N. Savarese”.

Gli studenti, lo scorso 21 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale del Braille, avevano partecipato al concorso indetto dalla stessa UICI, realizzando testi in forma di tema, elaborato o poesia.

Si è registrata un’ottima partecipazione. Tra i numerosi lavori presentati sono stati selezionati cinque elaborati. Il primo premio è stato assegnato alla classe I D per il cortometraggio “La storia di Emma”; il secondo premio alla classe I C per la poesia “Il Braille”. Il terzo premio ex aequo è andato a Giulio Anicito e Livia Stabile della I A, ad Aurora Bova della I B e a Gabriele Bileci della I A, rispettivamente per la poesia “Vedo senza occhi”, per la riflessione individuale “Coloro che vedono nel cuore” e per la poesia “Sensi sviluppati”.

Alla classe III A, che ha dedicato alcuni pensieri alla compagna di classe non vedente, raccontando il tempo trascorso insieme, è stata assegnata una targa come riconoscimento del percorso di inclusione e cittadinanza portato avanti dal gruppo classe.

Il concorso rafforza la collaborazione tra l’UICI di Enna e l’Istituto scolastico, che negli ultimi tre anni ha realizzato il progetto “Occhi sulle dita”, coordinato dalla professoressa Rosa Termine. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità scolastica sull’importanza del Braille come strumento di inclusione e di promuovere un atteggiamento civico positivo e accogliente verso tutti.

Alla premiazione, in rappresentanza dell’Istituto scolastico, hanno partecipato la dirigente Maria Filippa Amaradio e le docenti Paola Di Maggio e Lucia Leonardo.