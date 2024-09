Piazza Armerina: nota stampa dell’opposizione sul consiglio comunale di martedì

PUBBLICITÀ

Domani, martedì 10 settembre, si terrà a Piazza Armerina una seduta del consiglio comunale che avrà inizio alle 17,30.

“Come consiglieri comunali di opposizione – comunicano Andrea Arena, Dario Azzolina, Massimo Di Seri, Aura Filetti, Cateno Grancagnolo, Luigi Lo Bartolo e Salvatore Marino – riteniamo doveroso informare sulle nostre posizioni riguardo i punti che verranno trattati”.

Tra i punti all’ordine del giorno le variazioni di bilancio: “Esamineremo attentamente le proposte, assicurandoci che siano orientate al miglioramento dei servizi per i cittadini e alla corretta gestione delle risorse pubbliche. La nostra priorità è garantire la trasparenza e l’efficienza nell’uso dei fondi comunali”.

Sull’atto di indirizzo sugli incendi, “considerando l’emergenza incendi che ha colpito il nostro territorio, è imperativo adottare misure concrete. Avremmo preferito trattare il tema quando andavano in fumo i nostri boschi e quindi quando presentammo la nostra proposta a fine luglio, ma la maggioranza con atti di ostruzionismo ha preferito rinviare il tema e per tale ragione ci troviamo a settembre, in piena stagione di temporali, a discutere di incendi. Resterà comunque la possibilità di parlare di prevenzione per i prossimi anni e in particolare chiederemo domani un Piano di Prevenzione contro gli incendi e l’applicazione e il controllo delle ordinanze che obbliga i privati alla pulizia del proprio fondo”.

“Affronteremo la questione dello schermo LED di piazza Cascino – concludono i consiglieri di opposizione – che trasmette pubblicità da quattro mesi senza i dovuti impegni di spesa, arrivati solo un mese dopo il montaggio. Questo episodio solleva interrogativi sulla gestione delle autorizzazioni e sulla trasparenza delle operazioni comunali. Chiederemo spiegazioni dettagliate e provvedimenti per evitare il ripetersi di situazioni simili poco trasparenti che fanno sospettare che ci sia troppa ingerenza da parte dell’assessore al turismo sulla scelta delle ditte fornitrici ed eccessiva pressione, dello stesso, sugli uffici comunali ai quali va il nostro plauso per il lavoro encomiabile che viene svolto ogni estate”.