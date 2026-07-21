Piazza Armerina: musica e memoria per Boris Giuliano nel Chiostro di San Pietro

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Nella suggestiva cornice del Chiostro di San Pietro di Piazza Amerina si è tenuto un momento musicale in memoria di Boris Giuliano a cura del duo “Bellamorèa” e del quintetto della Banda Musicale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Enna, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle autorità civili e militari del territorio.

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Erano inoltre presenti i ragazzi del grest salesiano Don Bosco che hanno preso parte all’evento elaborando un testo sulla figura di Boris Giuliano evidenziandone alcuni tratti umani e professionali, sottolineando l’importanza dell’eredità morale lasciata a tutti noi e soprattutto alle future generazioni.

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Il Dott. Giorgio Boris Giuliano, nato a Piazza Armerina il 22 ottobre 1930, ha guidato la Squadra Mobile di Palermo, combattendo con coraggio e determinazione le cosche mafiose.