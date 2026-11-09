Piazza Armerina, mindfulness e arte con il laboratorio «Vibrazioni di carta»
Sabato 14 novembre 2026, dalle ore 10 alle 12.30, a Piazza Armerina, presso il bistrot SiciliaArteGusto, si terrà «Vibrazioni di carta», un’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Donne Medico, sezione di Enna, presieduta dalla dottoressa Rosalinda Vitali, in collaborazione con l’associazione L.U.C.I.A.
L’appuntamento unirà mindfulness e creatività attraverso un percorso che prevede un momento guidato dalla neuropsichiatra Sara Padalino e un workshop di collage analogico con l’artista Demetrio Di Grado.
L’iniziativa intende offrire alle partecipanti un’occasione di riflessione e condivisione, attraverso attività dedicate alla consapevolezza delle proprie emozioni, alla gestione dello stress e all’espressione personale.
Il laboratorio si propone di favorire il benessere individuale attraverso l’incontro tra linguaggi artistici, creatività ed esperienze condivise.