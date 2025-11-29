Piazza Armerina, Marino (PD): “Su degrado Villa Romana tragico scaricabarile tra Giuli e Schifani”

PUBBLICITÀ

“Il Ministero della Cultura, con un atteggiamento grave e sfuggente, ‘si lava le mani’ per la situazione disastrosa in cui versa Villa Romana del Casale indicando nella Regione Siciliana e nel presidente Schifani — insieme ai suoi predecessori dello stesso schieramento politico — gli unici responsabili del degrado del sito Unesco. È inaccettabile che il Ministero, custode ultimo dei beni culturali italiani, si limiti a uno scaricabarile istituzionale, fingendo che la gravissima situazione dei mosaici e la totale assenza di manutenzione ordinaria non lo riguardino. E tutto questo con la complice assenza ed l’imbarazzante silenzio dei parlamentari di maggioranza del territorio”. E’ quanto dichiara la deputata Dem Maria Stefania Marino sulla discussione della sua interpellanza urgente svolta ieri nell’aula di Montecitorio.

“La Regione Siciliana, è vero, ha competenze dirette, ma la gestione portata avanti negli ultimi anni si è rivelata incapace e priva di visione, come dimostrano tredici anni di interventi mancati, progetti annunciati e mai realizzati, e fondi utilizzati per eventi anziché per la tutela del sito. Proprio per questo il Ministero avrebbe il dovere di intervenire, coordinare, vigilare. Al contrario, oggi abbiamo assistito a un rimpallo di responsabilità indegno di un paese che si dice custode del proprio patrimonio culturale. Continuerò a vigilare e a denunciare questa paralisi amministrativa: la Villa Romana del Casale merita impegno, non abbandono istituzionale” conclude.

