Piazza Armerina: lotta alla violenza di genere, incontri nei licei scientifico e classico

Le attività dell’Asp di Enna con il suo Codice Rosa dedicato alle donne proseguono anche quest’anno. In occasione delle iniziative nell’ambito dei PTCO con i licei scientifico e classico di Piazza Armerina, la dottoressa Linda Vitali, referente per il Codice Rosa dell’Asp di Enna, organizza due incontri nei due istituti scolastici dedicati alla lotta contro la violenza di genere.

Ospiti degli incontri gli avvocati Gianpiero Cortese, Eleanna Parasiliti Molica (presidente dell’Associazione Cotulevi di Enna) e Valentina Saltalamacchia, la psicologa Giusy Miccichè e il segretario generale provinciale del Sindacato italiano Carabinieri Santo Calzetta. Il primo incontro si terrà lunedì al liceo scientifico, il secondo lunedì 26 febbraio al liceo classico.

La dottoressa Vitali sottolinea l’importanza di queste giornate.

“Solo la cultura e la conoscenza possono creare ponti e aprire varchi – afferma -. Raccontare storie è un modo per non arrendersi alle ingiustizie e per difendere una cultura libera e senza muri, consapevoli che la strada dei diritti e della parità è in continua costruzione”.