Piazza Armerina, l’IIS Da Vinci vince il Premio Luca De Nigris con “Andrea torna a settembre”

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“Andrea torna a settembre”, cortometraggio diretto da Antonella Barbera e Fabio Leone con l’IIS Leonardo Da Vinci di Piazza Armerina, ha vinto il Premio nazionale Luca De Nigris. La premiazione ufficiale, con la proiezione dei cortometraggi dei primi classificati, si svolgerà nel corso del festival Visioni Italiane, in programma dal 16 al 22 novembre 2026 a Bologna.

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Il corto è tratto dal romanzo di Alessandro Gallo. Responsabile del progetto “A scuola di cinema”, finanziato dal MIM e dal MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, è stato Paolo Patrinicola. Tutor del percorso svolto nella scuola guidata dalla dirigente scolastica Paola La Monica è stata la professoressa Ilenia Perspicace. L’annuncio ufficiale della vittoria è arrivato dalla Sala Cervi durante la XXVIII edizione della Cineteca di Bologna.

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«Questo premio – afferma Paolo Patrinicola – credo rappresenti un altro riconoscimento al lavoro straordinario che l’Associazione ha svolto con la grande professionalità e competenza dei suoi esperti Fabio Leone e Antonella Barbera. Essere stati invitati dalla Fondazione Cineteca di Bologna nell’ambito della manifestazione “Il Cinema Ritrovato” è per noi un grande traguardo».

«Tanti sono stati i risultati raggiunti in questi anni – aggiungono i videomaker Barbera e Leone – e tantissimi sono stati i premi che ci sono stati assegnati in tutto il mondo. Adesso però reputiamo sia arrivato il momento di alzare l’asticella; siamo consapevoli e pronti ad affrontare altre sfide, chissà che non sia quella del lungometraggio».

Alla cerimonia di annuncio dei vincitori erano presenti due componenti della giuria, composta da Sofia Assirelli, sceneggiatrice, Roy Menarini, critico cinematografico e docente presso l’Università di Bologna, e Fulvio De Nigris, giornalista, padre di Luca e tra i fondatori dell’Associazione Gli Amici di Luca.