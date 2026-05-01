Piazza Armerina, l’ex Cinema Ariston diventa un messaggio di benvenuto: “Qui si Sorride”

Piazza Armerina si presenta con un nuovo volto grazie al progetto Gogòl – Omaggio al Sorriso, che ha voluto rendere omaggio alla prima città al mondo ad aver ricevuto l’Assessorato al Sorriso.
Un’impalcatura di 400 mq ormai segnata dal tempo, nel cuore della città, è stata trasformata in un grande messaggio di benvenuto: con saluti in più lingue rivolti ai turisti di tutto il mondo.
A raccontare l’identità del territorio, le immagini del Duomo e dei mosaici della Villa Romana del Casale, simboli riconosciuti a livello internazionale. Al centro, il messaggio chiaro e immediato: “Qui si Sorride”. Un’affermazione che sintetizza il senso profondo dell’intero progetto.
L’intervento ha permesso di riqualificare, a costo zero per il Comune, la copertura dell’ex Cinema Ariston, trasformando un elemento di degrado in uno strumento di promozione e accoglienza.
Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, il progetto Gogòl, omaggio al sorriso, l’organizzazione Olga Bianchi Fashion Show e l’Assessorato al Turismo.
Un esempio concreto di rigenerazione urbana che restituisce decoro, valore e identità a un punto strategico della città, rafforzando l’immagine di una Piazza Armerina sempre più accogliente.