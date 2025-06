Piazza Armerina, lavori sospesi nei boschi: il Pd accusa l’amministrazione di aver nascosto la verità

PUBBLICITÀ

“I lavori di disboscamento avviati nelle contrade Bellia e Santa Caterina risultano sospesi. Fermi nonostante l’annullamento del decreto di revoca del Piano di Gestione. La motivazione è chiara e documentata. Sono fermi perché mancano le necessarie autorizzazioni dell’ente gestore della riserva”. A comunicarlo la sezione di Piazza Armerina del Partito Democratico, attraverso i consiglieri comunali Dario Azzolina e Andrea Arena.

“Dopo un nostro formale accesso agli atti – comunicano i due consiglieri Pd – sono emersi particolari sconvolgenti. Il 3 febbraio scorso, durante un Consiglio Comunale di fuoco richiesto dall’opposizione proprio sul tema del taglio dei boschi, i lavori in contrada Bellia erano già stati sospesi da una settimana. Eppure, nessun esponente dell’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno comunicarlo in aula. Dagli atti pubblici risulta che il 27 gennaio l’assessorato regionale all’agricoltura, una settimana prima del consiglio comunale, ha inviato una diffida alla prosecuzione dei lavori. Il dirigente comunale, sette giorni prima del consiglio comunale, ha inviato una nota formale al direttore dei lavori con richiesta di sospensione immediata del cantiere. Pochi giorni dopo, lo stesso dirigente, con una successiva nota, ha confermato alla Regione Siciliana l’avvenuta sospensione dei lavori. Tutto questo accadeva mentre in Consiglio Comunale l’assessore Zanerolli e il sindaco Cammarata, rassicurando i consiglieri e i cittadini, affermavano che il cantiere era regolarmente in corso e autorizzato. Aggiungevano che non vi era alcuna violazione delle norme e che dopo questa prima attività si sarebbero dovute mettere a dimora le ‘famose’ roverelle nel bosco”.

“Alla luce di queste evidenze documentali – proseguono Azzolina e Arena – poniamo un quesito elementare ma fondamentale. Come è potuto accadere che l’assessore Zanerolli e il Sindaco Cammarata ignorassero che i dirigenti comunali avessero già sospeso i lavori da una settimana? Come è stato possibile ignorare una nota che la Regione ha inviato ad almeno dodici destinatari diversi? La risposta è evidente: non potevano non sapere. Non potevano ignorarlo perché la nota dell’assessorato era stata inviata al protocollo generale, ai dirigenti e ai responsabili del procedimento. La circostanza ancora più grave è che quattro giorni prima del consiglio comunale, il direttore dei lavori, ha scritto una nota al sindaco. Il primo cittadino era stato informato che era stata adottata la sospensione dei lavori. Dunque se l’amministrazione comunale sapeva, allora il sindaco Cammarata e l’assessore Zanerolli hanno deliberatamente nascosto la verità al Consiglio Comunale e alla città. Un Sindaco e un Assessore che mentono ai cittadini, celando la verità e le decisioni amministrative, non sono più tollerabili in una democrazia”.

Il Partito Democratico, insieme ai consiglieri Dario Azzolina e Andrea Arena, chiede che venga convocato un nuovo Consiglio Comunale urgente.

“É necessario – concludono – discutere di queste gravi omissioni. È indispensabile che l’assessore Zanerolli e il sindaco Cammarata si assumano le loro responsabilità, politiche e istituzionali”.