Piazza Armerina, l’arte entra in ospedale: al Chiello la mostra “Piena” di Legodisabina

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L’arte incontra la sanità e trova spazio in un luogo insolito. Dal 21 novembre al 18 dicembre 2026, l’ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina ospiterà “Piena”, la mostra personale di collage analogico dell’artista Legodisabina, a cura di Demetrio Di Grado.

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L’iniziativa, che sarà inaugurata sabato 21 novembre alle ore 17.30, gode del patrocinio gratuito dell’ASP 4 di Enna ed è realizzata in collaborazione con la sezione ennese dell’Associazione Italiana Donne Medico guidata da Linda Vitali.

Al centro dell’esposizione il tema dell’identità, della presenza e del diritto di occupare il proprio spazio. “Piena” è infatti una dichiarazione artistica che prende forma attraverso immagini, frammenti e materiali assemblati in composizioni stratificate, capaci di raccontare emozioni, memorie e tensioni interiori.

Attraverso la tecnica del collage analogico, Legodisabina dà vita a opere nelle quali il taglio, la sovrapposizione e l’assemblaggio diventano strumenti di espressione e ricerca personale. Un linguaggio visivo che trasforma la frammentazione in una nuova unità, dando forma a immagini dense di significato.

La ricerca dell’artista si sviluppa tra collage analogico e digitale, esplorando il rapporto tra immagine, memoria e narrazione visiva. Dopo le prime esperienze nella realizzazione di artwork per l’etichetta Sintezo Records, Legodisabina ha progressivamente approfondito la tecnica del collage analogico, fino alla sua prima mostra personale, “I ricordi del cuore: espressioni universali”, presentata nel 2024 a Caltagirone, sempre con la curatela di Demetrio Di Grado.

Con “Piena”, l’artista prosegue il proprio percorso espressivo, proponendo una riflessione sul corpo, sull’identità e sulla complessità delle emozioni umane.

La mostra sarà visitabile fino al 18 dicembre presso l’ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina.