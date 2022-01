Piazza Armerina: l’amministrazione incontra gli operatori dell’area commerciale della Villa Romana

L’amministrazione comunale di Piazza Armerina, insieme alla responsabile di settore, hanno incontrato gli operatori dell’area commerciale della Villa Romana del Casale che richiedevano un confronto sullo stato dei lavori. Durante la riunione l’amministrazione, ha invitato i commercianti ad avanzare suggerimenti e proposte, in virtù dell’esperienza vissuta all’interno del sito, su come migliorare la fruizione dell’area stessa, sia per i commercianti che per i turisti.

I commercianti hanno voluto porre l’attenzione su una serie di punti che l’amministrazione analizzerà e di cui si farà portavoce anche con gli altri enti, tenuto conto che sull’area insistono diverse competenze.

“Sicuramente accogliamo questi suggerimenti e li rappresenteremo agli enti competenti – ha commentato il sindaco Nino Cammarata -. Nella stessa sede è stato espresso apprezzamento per l’impegno mostrato dall’amministrazione in questi anni per arrivare alla risoluzione della problematica, ormai atavica, delle polveri sottili. Grazie agli sforzi dell’amministrazione unitamente al Libero Consorzio – continua Cammarata – il governo regionale ha finanziato l’opera che in questo momento è in fase di esecuzione”.