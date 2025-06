Piazza Armerina, l’amministrazione comunale: “No alla politica del fango, si alla verità dei fatti”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito nota stampa dell’amministrazione comunale di Piazza Armerina sui lavori di disboscamento nelle contrade Bellia e Santa Caterina.

In merito alle recenti dichiarazioni del gruppo consiliare del PD riteniamo doveroso respingere con fermezza al mittente accuse calunniose, infondate e gravi.

I due consiglieri del PD ancora una volta, anziché avanzare proposte a favore della comunità preferiscono infangare il lavoro dell’amministrazione con illazioni infamanti e degne della peggiore politica.

Tutto ciò, nonostante l’annullamento di una revoca, sospetta nelle modalità e nelle tempistiche, e una fase di indagine e accertamenti tecnici in cui il Comune è, semmai, parte lesa e gli amministratori estranei ad ogni contestazione.

Per fare chiarezza, la sospensione dei lavori nasce in virtù di una nota del 12 gennaio 2025 della Prefettura di Enna a seguito di segnalazioni della presenza di ordigni bellici inesplosi nell’area di cantiere.

Tale documento – ufficiale e protocollato – è agli atti. Solo successivamente, sono state comunicate le richieste di sospensione dall’ente gestore.

Una cronologia dei fatti e degli atti chiara, trasparente e documentata che il PD conosce bene, ma che vilmente omette di dire solo al fine di screditare amministratori, semmai “responsabili” di avere dotato l’ente di uno strumento straordinario e necessario a cui mai nemmeno aveva pensato prima.

Incapaci di raccogliere il consenso con azioni propositive, per loro è meglio buttare fango.

Restiamo convinti della buona fede operata degli uffici, in grovigli burocratici su cui verrà fatta chiarezza. Ribadiamo che comunque il Comune è parte lesa, e che gli amministratori sono estranei ad eventuali contestazioni. Ciò a riprova della buona fede dell’operato degli stessi e come la politica dia gli indirizzi da attuare ai burocrati che devono agire nel rispetto delle normative.

Noi continuiamo a credere che gli uffici abbiano agito in buona fede e l’annullamento della revoca del piano di gestione lo attesta. Ciò che amareggia realmente è il vergognoso modo di ricevere attacchi diffamatori solo per la vana gloria, indegna del ruolo che si rappresenta. Proviamo vergogna per loro.

Non ci faremo intimidire da questo modo di fare e di agire degno della peggiore politica del “mascheriamento”.