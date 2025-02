Piazza Armerina: laboratori di pratica filosofica e matematica al Majorana-Cascino e al Falcone-Cascino

PUBBLICITÀ

Nell’ambito del Progetto PON “La Comunità di ricerca come spazio di cittadinanza” l’IIS “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina ha sperimentato dei laboratori di pratica filosofica e matematica in collaborazione con l’I.C. “Falcone-Cascino” rientranti nel percorso per le competenze trasversali per l’orientamento.

Guidati dalle docenti Alessandra Tigano, presidente del Crif Sicilia, Pierangela Zuccarello e Maria Antonietta D’Anna, gli studenti del liceo classico e del liceo scientifico hanno avuto l’opportunità di sperimentare il modello della comunità di ricerca filosofica e quello service learning nel ruolo di studenti ambasciatori e facilitatori del dialogo filosofico. A tale scopo sono stati promossi incontri culturali con studenti della scuola primaria dell’I.C. “Falcone-Cascino”, classi 3A e 3B.

“Dalle osservazioni pedagogiche e dalla mia partecipazione diretta ai laboratori – ha affermato la dirigente scolastica Prof.ssa Lidia Di Gangi – è emerso il ruolo della didattica filosofica come sfondo integratore dei processi di insegnamento e apprendimento della matematica e della geometria. La sperimentazione della pratica filosofica ha permesso ai docenti dei due istituti coinvolti in questo percorso la possibilità di superare i confini di una didattica meramente trasmissiva, a riflettere sul curricolo, sulle strategie didattiche e sugli ambienti di apprendimento. Ho notato che il modello della comunità di ricerca, a partire dall’uso di pretesti filosofici, ha avviato indagini efficaci sul concetto di numero, sui tangram e sulle forme geometriche. Gli studenti hanno appreso in modo socratico riflettendo su queste domande: Chi sono io? In che cosa mi considero uno zero? In che cosa mi considero un dieci? Per quali ragioni i sogni cambiano forma? Il coraggio, l’immaginazione e la paura aiutano a realizzare i propri sogni? L’interrogazione filosofica di queste domande ha promosso lo sviluppo dell’intelligenza numerica e, nello stesso tempo, ha intercettato l’immaginazione narrativa e le biografie degli studenti. Il sapere matematico è stato contestualizzato nella vita e nella realtà e ho notato che nella comunità di ricerca sono nati legami di amicizia, di empatia e di condivisione tra gli studenti liceali e quelli più piccoli. I lavori realizzati lungo il percorso – prosegue la dirigente – mostrano che sono stati attivati processi dialogici, riflessivi e inclusivi che ben si coniugano con le abilità di ascolto e partecipazione attiva e responsabile di educazione civica. Le esperienze filosofiche e matematiche hanno permesso di costruire narrazioni e verità condivise intorno al tema del sogno e alla geometria pitagorica e platonica. In coerenza con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 lo stile filosofico dei laboratori matematici ha permesso di rigenerare gli scenari educativi e di attraversare i confini delle discipline coinvolte, matematica, italiano, musica, arte e immagine, tecnologie”.

Le famiglie degli allievi delle classi coinvolte hanno affermato: “Grazie alle varie attività proposte i nostri figli hanno imparato a pensare insieme in allegria, ad ascoltare e a dialogare, ad immaginare, a sognare, a dare vita alle emozioni e a superare la timidezza”.

Le insegnanti delle classi 3A e 3B del plesso “Falcone”, Angela Farinato e Maria Stella Sansone, in occasione dell’incontro conclusivo hanno portato i saluti della loro dirigente scolastica, la Prof.ssa Alessandra Messina, e hanno sottolineato: “Ringraziamo la nostra dirigente per averci sostenute in questo percorso formativo, molto coinvolgente e stimolante. È nostra intenzione disseminare questa sperimentazione didattica nella didattica curricolare disciplinare con tutti gli studenti poiché abbiamo notato che essi stanno imparando a filosofare con le discipline e a viaggiare con la loro mente dentro di sé. Tra di loro sono più collaborativi e amano vivere la vita scolastica come esperienza inclusiva di comunità che li rende più costruttivi e protagonisti dell’apprendimento. Per tutte queste ragioni questa esperienza amica della P4c, già iniziata lo scorso anno, merita di essere consolidata continuando a costruire intese con l’IIS “Majorana-Cascino” e il Crif Sicilia che, da tempo, promuove ricerca didattica nel nostro territorio, grazie alla guida attenta e competente della Prof.ssa Alessandra Tigano”.