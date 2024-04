Piazza Armerina: la Villa Romana del Casale su Rai 3

PUBBLICITÀ

La Villa Romana del Casale sarà protagonista domani in uno speciale a firma della giornalista Lara Nicoli che andrà in onda su Rai Tre nazionale nel programma Fuori Tg, alle ore 12,25. La troupe della Rai è stata a Piazza Armerina martedì scorso dove ha incontrato tra gli altri il direttore del dipartimento Beni culturali, Mario La Rocca, e l’architetto Guido Meli che per anni ha seguito il progetto di restauro e recupero della Villa.

PUBBLICITÀ

Il servizio prende spunto dalle criticità sollevate nei giorni addietro che hanno messo in luce il ristagno di acqua nei locali della Villa con conseguenti danni alle tessere per l’umidità di risalita.

La Villa romana del Casale è un bene di grande valore storico e architettonico, punta di diamante dei beni culturali siciliani merita maggiore attenzione e soprattutto un impegno corale e continuo di chi è preposto alla sua salvaguardia e gestione.

Le notizie apprese direttamente dal Direttore del dipartimento fanno ben sperare.