Piazza Armerina: la Villa Romana del Casale ispira Dior

La nuova collezione autunno/inverno 2024/2025 di Dior, presentata a Parigi, si ispira alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina.

Maria Grazia Chiuri, direttore creativo della maison, ha tratto ispirazione dai mosaici della villa, specialmente dal mosaico delle “Ragazze in Bikini”, per creare una nuova collezione che esalta il potere e la grazia delle donne. I capi, ispirati alle tuniche dell’antichità, esprimono la dualità della donna contemporanea, delicata ma forte. Un esempio di come la moda possa celebrare la storia rendendola attuale.

Anche nella letteratura la Villa Romana del Casale è stata recentemente oggetto di attenzione. L’archeologa e scrittrice Lourdes Girón Anguiozar ha esplorato l’empowerment femminile nel suo libro “La villa de las Diosas”, ambientandolo proprio nella villa armerina.