Piazza Armerina: la Polizia incontra studenti e cittadini su cyberbullismo e truffe agli anziani

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, e in particolare personale del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, ha incontrato gli studenti dell’Istituto Scolastico Chinnici–Roncalli, e ha partecipato ad un incontro organizzato dal presidente regionale del sistema associativo e di servizi di Enna, e dal presidente dell’associazione Federcasalinghe.

Nel corso degli incontri, il dirigente del Commissariato di Piazza Armerina, dott. Alberto Salerno, ha approfondito i rischi connessi ai comportamenti aggressivi diffusi tra i più giovani, sia nel contesto scolastico sia negli ambienti digitali. Particolare attenzione, infatti, è stata dedicata al fenomeno del cyberbullismo, evidenziando le conseguenze psicologiche per le vittime e le responsabilità legali per gli autori. Sono state fornite utili indicazioni su come riconoscere, prevenire e contrastare tali comportamenti, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le varie istituzioni.

Altro tema centrale è stato quello delle truffe agli anziani, un fenomeno purtroppo in costante crescita anche nel territorio della provincia di Enna ed in relazione al quale i poliziotti hanno illustrato i principali metodi utilizzati dai soggetti autori del suddetto reato. È stata ribadita l’importanza di mantenere alta l’attenzione, e sono stati invitati i cittadini a diffidare dalle richieste sospette e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale alle autorità competenti.

Queste iniziative di informazione e sensibilizzazione si inseriscono in un più ampio progetto di rafforzamento della cultura della legalità e della sicurezza, e sono volte alla promozione di maggiore consapevolezza e responsabilità civica all’interno della comunità.