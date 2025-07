Piazza Armerina: jazz d’autore alla Villa Romana del Casale con Paolo Fresu e Omar Sosa

PUBBLICITÀ

La magia del jazz incontra la storia millenaria della Sicilia. Domani, martedì 22 luglio, la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina ospiterà un evento musicale di straordinaria rilevanza: il concerto “Food” del duo formato dal trombettista sardo Paolo Fresu e dal pianista e compositore cubano Omar Sosa.

L’appuntamento si inserisce nel prestigioso “Between Festival – Musica e Arte del Mediterraneo”, rassegna che da anni valorizza il patrimonio culturale siciliano attraverso proposte artistiche di alto livello.

La scelta della location non è casuale: i mosaici della villa patrimonio UNESCO faranno da cornice naturale a un progetto musicale che celebra la contaminazione culturale e il dialogo tra tradizioni diverse.

Paolo Fresu, nato a Berchidda nel 1961, è considerato uno dei trombettisti più influenti della scena jazz europea. Fondatore dell’Ente Concerti “Time in Jazz”, ha collaborato con artisti di calibro internazionale, costruendo un percorso artistico che spazia dal jazz tradizionale alla musica elettronica.

Omar Sosa, pianista e compositore cubano nato a Camagüey nel 1965, rappresenta una delle voci più originali del panorama musicale internazionale. Ha sviluppato un linguaggio che fonde magistralmente jazz, musica afro-cubana e elettronica. La sua versatilità al pianoforte e la capacità di utilizzo di strumenti tradizionali africani e cubani lo hanno reso un punto di riferimento per la world music contemporanea.

“Food” rappresenta uno dei progetti più maturi nella collaborazione tra questi due visionari artisti che hanno saputo creare un linguaggio comune partendo dalle loro radici mediterranee e caraibiche. L’incontro tra la raffinata eleganza di Fresu e l’energia creativa di Sosa ha dato vita a un sound unico, dove le sonorità della Sardegna si intrecciano con i ritmi di Cuba in un dialogo musicale di straordinaria intensità.

Il progetto “Food” esplora il tema del nutrimento in tutte le sue forme: non solo quello fisico, ma anche quello spirituale e culturale che la musica è in grado di offrire. Attraverso composizioni originali e reinterpretazioni, i due musicisti dipingono un affresco sonoro che celebra la ricchezza delle tradizioni musicali del Mediterraneo.

La scelta della Villa Romana del Casale per questo concerto sottolinea la vocazione del Between Festival di creare un ponte tra arte antica e contemporanea. I celebri mosaici del IV secolo d.C. dialogheranno con le sonorità jazz in un connubio unico tra passato e presente; mentre l’acustica naturale del sito archeologico, immerso nella campagna ennese, offrirà al pubblico un’esperienza di ascolto suggestiva e irripetibile.

Il Between Festival si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale siciliana. La rassegna, che pone al centro il dialogo tra le culture del Mediterraneo, ha saputo negli anni attrarre artisti di calibro internazionale, stabilendo relazioni consolidate che vanno ben oltre i confini regionali. Il festival rappresenta un esempio virtuoso di come la valorizzazione del patrimonio artistico possa andare di pari passo con la promozione di linguaggi contemporanei, creando un pubblico sempre più ampio e diversificato.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del festival betweenmusic.it. I biglietti sono acquistabili su ticketone.

Un’occasione imperdibile per vivere il jazz d’autore in una delle location più suggestive della Sicilia.

Fabio Marino